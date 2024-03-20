MİT, adım adım izlediği terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen’i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda Bilen’e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.
Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT’in adım adım izlediği Rojda Bilen’in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü.
Malatya’da zincirleme kaza! Çok sayıda aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı!
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor! Kar yağacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?
20 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları| Bugün hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler!
Gram altında yön mü değişiyor? İslam Memiş, iki karara dikkat çekti!
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)