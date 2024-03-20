MİT, adım adım izlediği terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) terörist Rojda Bilen’i uzun süren takip sonunda nasıl etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı...

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MİT, adım adım izlediği terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen’i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda Bilen’e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.

MİT, adım adım izlediği terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı!

Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT’in adım adım izlediği Rojda Bilen’in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü.

MİT, adım adım izlediği terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı!

MİT, adım adım izlediği terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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