Suriye'de PKK'lı Mehmek Kılıç adlı terörist, eylem yapmak amacıyla Zeytin Dalı alanına sızmaya kalkışırken canlı yakalandı. Ayrıntılar birazdan...
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç’ı Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı.
Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)