Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!

Suriye'de PKK'lı Mehmek Kılıç adlı terörist, eylem yapmak amacıyla Zeytin Dalı alanına sızmaya kalkışırken canlı yakalandı.

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Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!

Suriye'de PKK'lı Mehmek Kılıç adlı terörist, eylem yapmak amacıyla Zeytin Dalı alanına sızmaya kalkışırken canlı yakalandı. Ayrıntılar birazdan...

Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç’ı Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı.

Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!

Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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