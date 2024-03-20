Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!

17 Mart Pazar günü akşamı Trabzonspor’un sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olmasının ardından sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 taraftardan 7’si gözaltı işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi...

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü akşamı Trabzonspor’un sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olmasının ardından tribünden atlayıp sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 taraftardan 7’si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.

TESPİT EDİLEN 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Trendyol Süper Lig'i n 30. haftasında Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması istenmeyen olaylara sahne oldu. Sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğü ile biten maç sonrası futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftar sahaya girdi. Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!

SAHAYI KARIŞTIRAN 7 KİŞİ TRABZON ADLİYESİNE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken H.Ç. (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran E.T. ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak Trabzonsporlu taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı. Gözaltına alınan 12 taraftarın 2 gün süren sorgularının ardından bugün 7’si sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!

Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.’nin başkasına ait Passolig ile maça girdiği, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli H.Ç.'nin ise Almanya’dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon’a geldiği öğrenildi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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