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Dayı ve yeğene kanlı pusu! Ormanda alkol alırken silahlı saldırıda öldürüldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dayı ve yeğeni gittikleri ormanda alkol aldıkları sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradılar.

Dayı ve yeğene kanlı pusu! Ormanda alkol alırken silahlı saldırıda öldürüldü
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dayı ve yeğeni gittikleri ormanda alkol aldıkları sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradılar.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hayrettin Çorukcu (60) ve yeğeni Yüksel Kürekci (46), ormanda alkol alırken silahlı saldırıda öldürüldü.

Dayı ve yeğene kanlı pusu! Ormanda alkol alırken silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ve galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda alkol aldıkları sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dayı ve yeğene kanlı pusu! Ormanda alkol alırken silahlı saldırıda öldürüldü

Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürekci de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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