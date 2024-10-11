Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: Feci kazada, 3 kişi öldü, 1 bebek yaralandı!

Tekirdağ'da meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1 bebek yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 bebek yaralandı. Sürücü Aksan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir bebek yaralandı.

Faruk Aksan (37) idaresindeki 41 VV 964 plakalı otomobil, Ağır Bakım Işıkları mevkisinde, Çetin Karakuş (60) yönetimindeki 39 DK 850 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden Karakuş ile aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bebek ise Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Aksan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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