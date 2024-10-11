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  3. 9 yıl boyunca yalan beyanda bulundu! Hakim kadının, eşinin bulunduğu şehre tayin istememesini kusurlu buldu

9 yıl boyunca yalan beyanda bulundu! Hakim kadının, eşinin bulunduğu şehre tayin istememesini kusurlu buldu

9 yıl boyunca eşinin yanına gitmemek için tayin talebinin kabul dilmediğini, yalan beyanda bulunan kadını Hakim kusurlu bularak, boşanma sebebi saydı.

9 yıl boyunca yalan beyanda bulundu! Hakim kadının, eşinin bulunduğu şehre tayin istememesini kusurlu buldu
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9 yıl boyunca eşinin yanına gitmemek için tayin talebinin kabul dilmediğini, yalan beyanda bulunan kadını Hakim kusurlu bularak, boşanma sebebi saydı.

9 yıl boyunca yalan beyanda bulundu! Hakim kadının, eşinin bulunduğu şehre tayin istememesini kusurlu buldu

Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, iki kez tayin nedeniyle il değiştiren kocasına tayin talebinin kabul edilmediği yönünde 9 yıl boyunca yalan beyanda bulunan kadını davranışından dolayı kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Koca H.S'nin avukatı Gülben Elhakan, karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Kaynak:AA

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Hayat ve Yaşam
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