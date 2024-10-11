9 yıl boyunca yalan beyanda bulundu! Hakim kadının, eşinin bulunduğu şehre tayin istememesini kusurlu buldu
9 yıl boyunca eşinin yanına gitmemek için tayin talebinin kabul dilmediğini, yalan beyanda bulunan kadını Hakim kusurlu bularak, boşanma sebebi saydı.
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9 yıl boyunca eşinin yanına gitmemek için tayin talebinin kabul dilmediğini, yalan beyanda bulunan kadını Hakim kusurlu bularak, boşanma sebebi saydı.
Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, iki kez tayin nedeniyle il değiştiren kocasına tayin talebinin kabul edilmediği yönünde 9 yıl boyunca yalan beyanda bulunan kadını davranışından dolayı kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Koca H.S'nin avukatı Gülben Elhakan, karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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