Bakan Şimşek’ten kurumlara rest: Kamuda ek ödenek kimseye yok!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide sert adımlar atmaya devam ediyor. Ekonomide sıkılaşma adımları için özellikle de kamuda çalışmalarını sıklaştırdı. Ek ödemeler fırsat vermeyen Bakan Şimşek, restini çekti.

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Bakan Şimşek’ten kurumlara rest: Kamuda ek ödenek kimseye yok!

Ekonomide işlerin iyi gitmesi için hükümet bir dizi önlemler alınıyor. Ancak vatandaş bu önlemlerin kendileri için olduğunu düşünüyor. Halk, sıkılaşma için kamu kurumlarının adım atmasını bekliyor. Bu anlamda Bakan Mehmet Şimşek’ten net mesaj geldi.

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KAMU KURUMLARINA EK ÖDEME YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı kapsamında kamu kuruluşları için çok sert tepki verdi. Harcamaların düşmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, ek ödeme için kimsenin gelmemesi gerektiğini söyledi. Bakan Şimşek’in işte o açıklamaları;

“Kamu kurumlarına bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin. Ankara'daki bir kamu kurumu Antalya'daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek.

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Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin.”

BİNA ALIM TALEPLERİNE RET

“Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Tam tersine kamu binası giderleri konusunda tasarruf yapılacak. Bu konuda gelecek ödenek talepleri reddedilecek. Örneğin bizim bakanlığımıza bağlı bir birimin binası ile ilgili sorun çıktı. Yeni bina almadık veya kiralamadık. O binadaki personeli kendi bakanlığımızın binasına taşıdık. 3 kişi oturan personel odalarını masa sandalye koyduk 5'e-6'ya çıkardık. Bu nedenle tüm kamu kurumları ellerindeki bina imkanına göre planlama yapacak.”

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