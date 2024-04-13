Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa’ya açık mektup! “Ortadoğu’da kalıcı barış lazım”

Türkiye, tüm alanda İsrail’e karşı siyasi, ekonomik mücadelesini sürdürüyor. Dünya liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sefer Papa’ya ‘Gazze’ mektubu gönderdi. Kalıcı barış temennisinde bulundu…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa’ya açık mektup! “Ortadoğu’da kalıcı barış lazım”

2023 yılının son çeyreğinde başlayan İsrail saldırıları yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Savaş suçu işleyen İsrail’e birkaç ülkeden hariç ses çıkaran ise kimse yok. Ülkelerde sivil ayaklanma olsa da hükümetler bu protestolara çoğu zaman karşı çıkıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zulmün durması için diploması trafiğine devam ediyor. İç dinamikte İsrail ile yapılan ticaret durdurulurken, son olarak Avrupa’nın dini lideri Papa’ya açık bir mektup yolladı.

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ERDOĞAN’DAN VATİKAN’A MEKTUP

Ortadoğu’da olayların bir türlü son bulmamasıyla beraber Türkiye, kalıcı barış çözümü için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Fakat dünya liderleri, olan biteni sadece izliyor ve çoğu zamanda sessiz kalıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ilgili soykırım yapıldığını dile getirerek Papa’ya ‘Gazze’ mektubu yolladı. Erdoğan mektupta şunlar söyledi;

“Türkiye, insani diplomasi şiarıyla Kırım'ın yasadışı ilhakının gerçekleştiği 2014 yılından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken, Filistinli masum sivillerin yaşam hakkının ve haklı davasının savunulmasında da en ön sıralarda yer almış, almaya da devam etmektedir.”

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EN FAZLA YARDIM YAPAN İKİNCİ ÜLKEYİZ

“Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden beri gönderdiği 45 bin tona yakın insani malzemeyle Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Aralarında Hristiyanların da bulunduğu, 450 refakatçinin eşliğinde, 429 Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi de ülkemizde sürdürülmektedir. Öldürmenin tüm Semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir.

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Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulması ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini alması şarttır.”

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