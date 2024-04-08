Net tavır: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail’e karşı tedbirlerini açıkladı…

Türkiye’nin İsrail ile ilgili tutumu nedeniyle eleştiri çok yapılıyordu. Türkiye’den ticaret yapan şirketlerle ilgili vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Bu tepkilerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan açıklama geldi. İşte alınacak olan kararlar…

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Net tavır: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail’e karşı tedbirlerini açıkladı…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Nisan Pazartesi günü Türkiye - İsrail arasında yaşananlar hakkında konuştu. Çok konuşulan ticari pazar hakkında da üstü kapalı mesajını verdi.

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GAZZE’YE YARDIMLAR DEVAM EDECEK

İsrail 2023 yılının 7 Ekim tarihinde Gazze’ye saldırılarını başlatmıştı. Yaklaşık 6 aydır saldırılar bölgede devam ediyor. İnsanlık dışı yapılan muameleye Türkiye, sessiz kalmıyor. Dışişleri Bakanı Fidan, son yaşanılan gelişmeleri aktardı ve şunları söyledi;

“İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık.

İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir.”

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