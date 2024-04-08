Net tavır: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail’e karşı tedbirlerini açıkladı… Türkiye’nin İsrail ile ilgili tutumu nedeniyle eleştiri çok yapılıyordu. Türkiye’den ticaret yapan şirketlerle ilgili vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Bu tepkilerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan açıklama geldi. İşte alınacak olan kararlar…