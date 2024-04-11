DMM’den kritik açıklama: İsrail yakıtlarına yalanlama geldi: İşte detaylar…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)’nden yeni açıklama geldi. “İsrail yakıtları Türkiye’den gidiyor” iddialarını yalanlayan açıklama yapıldı. Konuya ilişkin detaylı bir paylaşım geldi…

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DMM’den kritik açıklama: İsrail yakıtlarına yalanlama geldi: İşte detaylar…

Türkiye ile İsrail arasında ticari gelişmeler son günlerde fazlasıyla ön plana çıkıyor. İki ülke arasında yapılan ticaret vatandaşın büyük tepkisine yol açmıştı. Bu konuyla ilgili ilk adım atıldı. Geçtiğimiz günlerde 50’den fazla üründe boykot açıklaması geldi.

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Diğer yandan boykot çalışmalarının sürmesine karşın doğru olmayan haberler ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, asılsız iddiaları ise sert bir dille yalanlıyor.

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İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında İsrail’in uçaklar için jet yakıtlarını Türkiye’den alındığı iddia edildi. Ancak konuya ilişkin yetkili merciden açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuyla ilgili açıklamayı şu şekilde yaptı;

“Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.”

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