Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için “Artık sözler eyleme dökülmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan dram hakkında tekrar konuştu. Dünya ülkelerini eleştiren Erdoğan, “artık sözler eyleme dökülmeli” mesajını verdi.

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ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart Cuma günü Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı. İsrail’e yüklenen Cumhurbaşkanı, insanlık dışı yaşanan muameleyi sert bir dille eleştirdi. İşte forumda Cumhurbaşkanı’nın öne çıkan sözleri;

“Antalya Diplomasi Forumu'nun 3'üncü buluşması münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bilindiği gibi 6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketi nedeniyle forumumuzu geçtiğimiz yıl iptal etmek durumunda kalmıştık. Ülkemizin 11 ilini ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz.

Dünyanın neresinde olursa olsun acımızı yürekten paylaşan dayanışma ve desteklerini esirgemeyen dostlarımıza bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Depremlerde vefat eden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.”

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GAZZE’DE YAŞANAN BARBARLIK

“7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan barbarlığı ve katliamları, hepimiz içimiz kanayarak takip ediyoruz. İsrail'in, sivil yerleşim yerlerini hedef alan kasıtlı saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın 30 bin Gazzeli şehit edildi, 70 binden fazla Filistinli yaralandı ve 1,9 milyon insan evlerinden göçe zorlandı. Burada bir hususu çok açık ve net ifade etmek isterim:

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Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar ve siviller canice katledilmedi... Aynı zamanda milyarlarca insanın uluslararası sisteme, adalete ve hukuka dair inancı da yok edildi. Söz konusu İsrail olunca; İnsan hakları evrensel beyannamesinin... Görevi küresel barışı temin olan Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin... Avrupa Birliği'nin sürekli hak ve hukuktan bahseden kurumlarının...

Tarafsızlıktan dem vuran uluslararası basın-yayın organlarının... Hâsılı yıllardır bize örnek gösterilen, güvenmemiz, itibar etmemiz gerektiği söylenen yapıların ne kadar aciz ve işlevsiz olduğunu hep birlikte gördük.”

SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM

“Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir; bir soykırım girişimidir. Çünkü savaşın bile uyulması gereken bir ahlâkı, adabı ve hukuku vardır. Ana kucağındaki yavruları açlığa ve susuzluğa mahkûm eden; hastaneleri, kiliseleri, camileri, okulları, üniversiteleri, mülteci kamplarını, ambulansları bombalayan bir barbarlıktan bahsediyoruz.

Dünyanın bir yanında hemen her hafta meydanları dolduran, zulmü lanetleyen, tüm baskılara rağmen gerçekleri cesaretle dile getiren Filistin dostlarına şükranlarımı sunuyorum. Forumumuzun, bir daha benzer katliamların yaşanmaması için neler yapabileceğimiz noktasında verimli tartışmalara vesile olmasını diliyorum.”

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