Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı

İsrail’in Gazze Şeridi yine bombardıman altında kaldı. İsrail son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 193 kişi hayatını kaybetti, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 30 bin 228’e yükseldi.

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Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 193 kişi hayatını kaybetti, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 30 bin 228’e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 147. günde devam ediyor.

Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 16 saldırıda 193 kişinin hayatını kaybettiği, 920 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi’nde saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228’e, yaralananların sayısının ise 71 bin 377’ye yükseldiği belirtildi.

Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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