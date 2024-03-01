Sıcak Gelişme: Deprem bölgesinde korkutan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi…

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinde 1 sene geçti. Ancak bölgede artçı sarsıntılar bir türlü bitmiyor. Zaman zaman artçı sarsıntıların büyüklüğü ise vatandaşları tedirgin ediyor. Bugün akşam saatlerinde yeni bir deprem meydana geldi.

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Sıcak Gelişme: Deprem bölgesinde korkutan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi…

Akşam saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. Pazarcık ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Yer yüzeyine yakın gerçekleşen depremi yerel halk hissetti.

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DEPREM 17.09’DA YAŞANDI

1 Mart Cuma günü gerçekleşen depremin merkez üssü Pazarcık oldu. 1 sene öncede depremin ana bölgesi olan Pazarcık, büyük bir yıkıntı yaşamıştı.

Bugün gerçekleşen depremi AFAD 4.1, Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak açıkladı. Öte yandan gerçekleşen deprem bölgedeki diğer illerde de hissedildi.

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