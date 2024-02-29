Yeni virüs hızla yayılıyor: Çocuklarda görülen hastalık konusunda aileler şaşkın…

Okullarla birlikte çocuklarda sık sık hastalıklar baş gösteriyor. Küçük yaşlardaki çocuklar arasında daha da yaygınlaşan hastalıklar aileleri endişe sevk ediyor. Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Esra Çelik Kuzeytepe ise yaşananlar hakkında konuştu…

YAYINLAMA
Google News
Yeni virüs hızla yayılıyor: Çocuklarda görülen hastalık konusunda aileler şaşkın…

Kış aylarında sıkı bir öksürükle baş etmeye çalışan çocuklar, yeni bir virüs ile pençeleşiyor. Sağlık dünyası yeni hastalık için Parvovirüs B19 ismini koydu. Çocukların yanaklarında kızarıklık olarak kendini gösteren hastalık ilkokul çağındaki çocuklarda gözüküyor.

'Bu nasıl kadın' dedirten olay! Takside taşkınlık yapan kadın önce şoföre sonra polislere saldırdı!'Bu nasıl kadın' dedirten olay! Takside taşkınlık yapan kadın önce şoföre sonra polislere saldırdı!

UZMAN DOKTORDAN ÖNEMLİ UYARI

Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Esra Çelik Kuzeytepe, yeni salgın hakkında açıklamalarda bulundu. Toplumun hastalık karşısında bilinçlenmesi gerektiğini aktaran Uzman Dr. Kuzeytepe, şunları söyledi;

ocuk.jpg

“Eritema enfeksiyozum, Parvovirüs B19 enfeksiyonunun klasik belirtisidir. Başlangıçta ateş, nezle, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösterir. İki ila beş gün sonrasında, yüzde klasik ‘tokatlanmış yanak’ döküntüsü ortaya çıkar ve ardından vücudun diğer bölümlerinde dantel benzeri döküntüler görülür.”

1500 işçi alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu1500 işçi alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

BİRÇOK NEDENLE BULAŞIYOR

“Parvovirüs B19'un solunum yoluyla, gebe kadından fetüse ve kan ürünleri aracılığıyla bulaşabilmektedir. Enfeksiyon farklı klinik tablolar gösterebilir, bu durumun enfekte kişinin yaşı, kan değerleri ve bağışıklık sistemi durumuna bağlıdır. Yaklaşık olarak enfekte bireylerin yüzde 25’i semptom göstermezken, yüzde 50’si hafif grip benzeri semptomlar yaşar. Geri kalan yüzde 25’lik kesim ise eritema enfeksiyozum ve eklem ağrıları gibi daha belirgin semptomlarla karşılaşır.”

hasta-cocuk.jpg

EL TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

“Özel bir antiviral ilaç olmamakla birlikte bulgulara yönelik destekleyici tedavi uygulanabilir, antihistaminikler ve ağrı kesiciler semptomların hafifletilmesinde kullanılabilir. Temelyöntemler arasında yiyecek ve içeceklerin başkalarıyla paylaşılmaması, özellikle çocuklara el yıkamanın önemi konusunda bilgi verilmesi yer alır.

Parvovirüs B19, yaygın olarak çocukluk çağında karşılaşılan bir enfeksiyon olmakla birlikte, bilinçli önlemler ve erken tanı ile yönetilebilir bir durumdur. Herhangi bir belirti veya semptomla karşılaşıldığında, tıbbi yardım almak önemlidir.”

Avantajlı Fırsatlarla Kredi Kartı BaşvurusuAvantajlı Fırsatlarla Kredi Kartı Başvurusu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fiyatı dudak uçuklatıyor, vücuda faydasını duyan almaktan vazgeçemiyor…
Fiyatı dudak uçuklatıyor, vücuda faydasını duyan almaktan vazgeçemiyor…
Mide ağrısı deyip geçmeyin! Doktora giden yaşlı adamın, mide ağrısının nedeni bakın neymiş!
Mide ağrısı deyip geçmeyin! Doktora giden yaşlı adamın, mide ağrısının nedeni bakın neymiş!
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: Canan Karatay uyardı! Yemekten sonra bunu yapmayın…
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: Canan Karatay uyardı! Yemekten sonra bunu yapmayın…
Son Haberler
Yeni virüs hızla yayılıyor: Çocuklarda görülen hastalık konusunda aileler şaşkın…
Yeni virüs hızla yayılıyor: Çocuklarda görülen hastalık konusunda aileler şaşkın…
Belediyeye işçi alımı başlıyor! En az ilkokul mezunu alımlar yapılacak
Belediyeye işçi alımı başlıyor! En az ilkokul mezunu alımlar yapılacak
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 2024 ilk defa ve yeniden atama kura detayları belli oldu: Başvurular ne zaman?
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 2024 ilk defa ve yeniden atama kura detayları belli oldu: Başvurular ne zaman?
Küresel piyasaların yakından takip ettiği Amerika enflasyon verileri açıklandı…
Küresel piyasaların yakından takip ettiği Amerika enflasyon verileri açıklandı…
Uzmanların tavsiye ettiği bu robotik protezler, diz ağrısı çekenlerin hayatını kolaylaştıracak!
Uzmanların tavsiye ettiği bu robotik protezler, diz ağrısı çekenlerin hayatını kolaylaştıracak!
Uzmanlar faydasını saya saya bitiremedi: Hafızayı kat be kat güçlendiriyor…
Uzmanlar faydasını saya saya bitiremedi: Hafızayı kat be kat güçlendiriyor…
Çok Okunanlar
Murat Kurum ve Hüseyin Karakaya halka seslendi: Kartal, her bireyin hak ettiği yaşam kalitesine ula
Murat Kurum ve Hüseyin Karakaya halka seslendi: Kartal, her bireyin hak ettiği yaşam kalitesine ula
Emeklilik sistemine iki yeni düzenleme, 5 yıl erken emekli olma fırsatı! Kimleri kapsıyor? İşte tüm ayrıntılar
Emeklilik sistemine iki yeni düzenleme, 5 yıl erken emekli olma fırsatı! Kimleri kapsıyor? İşte tüm ayrıntılar
Ekrem İmamoğlu kendisini metro fatihi ilan etti ama gerçekler hiç öyle değil
Ekrem İmamoğlu kendisini metro fatihi ilan etti ama gerçekler hiç öyle değil
Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya ziyaretlerine ve seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor
Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya ziyaretlerine ve seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor
Tam bir vitamin deposu! Sadece Mersin'de üretiliyor: Bir tane yiyen ertesi gün enerji patlaması yaşıyor!
Tam bir vitamin deposu! Sadece Mersin'de üretiliyor: Bir tane yiyen ertesi gün enerji patlaması yaşıyor!
Sakarya’da bir ilk! Evde hemodiyaliz hizmeti başladı
Sakarya’da bir ilk! Evde hemodiyaliz hizmeti başladı
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu