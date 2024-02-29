Yeni virüs hızla yayılıyor: Çocuklarda görülen hastalık konusunda aileler şaşkın…

Kış aylarında sıkı bir öksürükle baş etmeye çalışan çocuklar, yeni bir virüs ile pençeleşiyor. Sağlık dünyası yeni hastalık için Parvovirüs B19 ismini koydu. Çocukların yanaklarında kızarıklık olarak kendini gösteren hastalık ilkokul çağındaki çocuklarda gözüküyor.

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UZMAN DOKTORDAN ÖNEMLİ UYARI

Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Esra Çelik Kuzeytepe, yeni salgın hakkında açıklamalarda bulundu. Toplumun hastalık karşısında bilinçlenmesi gerektiğini aktaran Uzman Dr. Kuzeytepe, şunları söyledi;

“Eritema enfeksiyozum, Parvovirüs B19 enfeksiyonunun klasik belirtisidir. Başlangıçta ateş, nezle, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösterir. İki ila beş gün sonrasında, yüzde klasik ‘tokatlanmış yanak’ döküntüsü ortaya çıkar ve ardından vücudun diğer bölümlerinde dantel benzeri döküntüler görülür.”

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BİRÇOK NEDENLE BULAŞIYOR

“Parvovirüs B19'un solunum yoluyla, gebe kadından fetüse ve kan ürünleri aracılığıyla bulaşabilmektedir. Enfeksiyon farklı klinik tablolar gösterebilir, bu durumun enfekte kişinin yaşı, kan değerleri ve bağışıklık sistemi durumuna bağlıdır. Yaklaşık olarak enfekte bireylerin yüzde 25’i semptom göstermezken, yüzde 50’si hafif grip benzeri semptomlar yaşar. Geri kalan yüzde 25’lik kesim ise eritema enfeksiyozum ve eklem ağrıları gibi daha belirgin semptomlarla karşılaşır.”

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EL TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

“Özel bir antiviral ilaç olmamakla birlikte bulgulara yönelik destekleyici tedavi uygulanabilir, antihistaminikler ve ağrı kesiciler semptomların hafifletilmesinde kullanılabilir. Temelyöntemler arasında yiyecek ve içeceklerin başkalarıyla paylaşılmaması, özellikle çocuklara el yıkamanın önemi konusunda bilgi verilmesi yer alır.

Parvovirüs B19, yaygın olarak çocukluk çağında karşılaşılan bir enfeksiyon olmakla birlikte, bilinçli önlemler ve erken tanı ile yönetilebilir bir durumdur. Herhangi bir belirti veya semptomla karşılaşıldığında, tıbbi yardım almak önemlidir.”

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