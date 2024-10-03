Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda karşıladı: Görüşme basına kapalı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda karşıladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda karşıladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Ankara'daki konutunda ziyaret etti.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı. Bahçeli, Erdoğan'a aracına binene kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından saat 15.00'de MGK toplantısına başkanlık edecek.
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Kaynak:Bölge Gündem Haber