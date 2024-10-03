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16 yaşındaki lise öğrencisinen acı sonu: Okul yolunda kamyonun altında kaldı!

Hatay'da lise öğrencisi servise binmek için karşıdan karşıya geçerken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

16 yaşındaki lise öğrencisinen acı sonu: Okul yolunda kamyonun altında kaldı!
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Hatay'da lise öğrencisi servise binmek için karşıdan karşıya geçerken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hatay-Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hamza Garip (16) isimli lise öğrencisi, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Okul yolunda servise binmek için karşıya geçeceği esnada araç çarpan gencin cenazesi, Söğütlü Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Gencin babası Mahmut Garip’in de 6 Şubat 2023 tarihindeki asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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