İmamoğlu aday olmak mı istiyor? İmamoğlu'ndan imalı adaylık açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ahmak davası'na ilişkin bir duruşma için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Başvurusundan sonra imamoğlu adliye önünde konuştu.



"AÇIK BİR DARBE GİRİŞİMİ"



"Kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen bu dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı olarak bana değil, aziz milletimizin iradesine yöneltilmiş açık bir darbe girişimidir.

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Bu dava, kesinlikle hukuka uygun değildir; daha ziyade siyasi bir konudur. Açıkça söylemek gerekirse, belirli mahfillerde tasarlanmış ucuz bir siyasi mühendislik projesidir. 23 yıl önce yasaklara karşıyız diyerek yola çıkan iktidar, İstanbul'da üç seçim boyunca elde edemediği başarıyı entrikalarla bozmak istiyor.

ÜSTÜ KAPALI ADAYLIK MESAJI

Sırtımı yasladığım yer açıktır. Önce Allah ve sonra halkın iradesine güveniyorum. Demokrasinin gerektirdiği nezaket ve ahlakla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Demokratlığı teşvik edin. İmamoğlu, halkın istediği her yerde olacaktır.