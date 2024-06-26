Cübbeli Ahmet Hoca, seçimin faturasını bakın kime kesti? AK Parti için o ismi hedef gösterdi…

Daha çok Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’ye kaybı yaşatan ismi direkt söyledi.

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Cübbeli Ahmet Hoca, seçimin faturasını bakın kime kesti? AK Parti için o ismi hedef gösterdi…

Cübbeli Ahmet Hoca, Ekol TV’de katıldığı bir programda 31 Mart Yerel seçimlerini de değerlendirdi. Moderatörün soruları üzerine açıklama yapan Ahmet Mahmut Ünlü, AK Parti’de faturayı Efkan Ala’ya kesti.

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CÜBBELİ’DEN SEÇİM FATURASI GELDİ

31 Mart Yerel Seçimleri’nin üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Ancak değerlendirme ve tartışmalar bir türlü bitmedi. AK Parti’nin bazı bölgeleri kaybetmesi üzerine faturanın kime çıkacağı merak ediliyordu.

Kulislerde konuşmalar gerçekleşirken Cübbeli Ahmet Hoca’dan bir isim öne atıldı. Seçimin başarısız olmasında Efkan Ala’nın olduğunu söyledi. Ahmet Mahmut Ünlü şunları söyledi;

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HEMEN İSİTFA ETMELİ

“Bu adayları belirleyen Efkan Ala'dır. Mağlubiyetin sorumlusu odur. Efkan Ala derhal istifa etsin. Erdoğan harici herkes AK Parti'de değişebilir. Kimse vazgeçilmez değildir.

Kılıçdaroğlu, her kesimle görüşmeler yaptı. Eski CHP'de İslami kesimle, muhafazakar kesimle diyalog yoktu. Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu ile 7-8 sene önce 2 kere telefonda konuştum. Açılımcı ruhu var. Hatta Bakırköy'de bir yere 20 hocayı davet etti. Beni de davet etti. Ben gidemedim.”

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