Köprü geçişlerine zam geliyor! Temmuz’da ki zam tarifesi belli oldu

Temmuz ayında köprü geçiş ücretlerine zam! İşte yeni ücret tarifesi açıklandı. Zam ve detayları sizler için derledik.

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Köprü geçişlerine zam geliyor! Temmuz’da ki zam tarifesi belli oldu

Türkiye'de sabah erken saatlerde gündeme gelen haberlere göre köprü geçiş ücretlerine Temmuz ayında zam yapılacak.

Sözcü, Hazine, yap-işlet-devret (YİD) projeleri olan Osmangazi, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli için verilen garantiler nedeniyle işletmeci firmalara sadece ilk 6 ayda 18 milyar 593 milyon TL ödediğini belirtti. Yavuzyılmaz, "İktidar şirketlerin kur kaybından muzdarip oldu. Dolarları üç beş şirkete aktarmaya devam ettiğine dikkat çekti.

1 Temmuz itibarıyla, köprü ve tünel geçiş ücretleri yeni kur ayarı dahil olmak üzere şu şekilde değişecek:

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Osmangazi Köprüsü'nün maliyeti 1,808 TL'dir.

Çanakkale Köprüsü, 740 TL'ye mal oluyor.

Avrasya Tüneli'nin fiyatı 213 TL'dir.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ücret 180 TL'dir.

Yavuzyılmaz, bu geçiş ücretlerinin yanı sıra geçiş yapan her araç için ayrıca fark ödeme yapılacağını açıkladı:

Osmangazi Köprüsü 1,409 TL'ye mal oluyor.

Çanakkale Boğazı: 321 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giriş için 131 TL

Avrasya Tüneli'nin fiyatı 101 TL'dir.

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