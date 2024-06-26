Sinan Akçıl ile Mohamed Hadid arasında Filistin dayanışması: '1-2 yıl para kazanmayalım'

Sinan Akçıl, dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in babası Mohamed Hadid’in arasında yapılan etkinliklerde karşılıklı Filistin'e destek dayanışma açıklamaları geldi.

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Sinan Akçıl ile Mohamed Hadid arasında Filistin dayanışması: '1-2 yıl para kazanmayalım'

Sinan Akçıl, Şanlıurfa konseri sırasında Filistin bayrağı açtığı videoları dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in babası Mohamed Hadid’in sosyal medyadan paylaşması hakkında konuştu: “Filistin’i unutmamak ve hatırlatmak lazım. En güçlü Müslüman ailelerden Mohamed Hadid’in paylaşması çok değerli.”

Dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in Filistin kökenli babası Mohamed Hadid, Sinan Akçıl’ın bir konserinde Filistin bayrağı açtığı videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

"KONSERLERİMİZ DEVAM EDİYOR AMA FİLİSTİNİ UNUTMADIK"

Sinan Akçıl, bunun çok değerli olduğunu söyledi: “Geçen sene ekim-aralık arasındaki konserlerimizi erteledik. Çünkü savaşın çıktığı dönemdi. Tüm kültür sanat faaliyetleri durur diye sanatçılar, Filistin konusunda sessiz kaldı. Ama şu an öyle değil. Konserlerimiz devam ediyor ama Filistin’i unutmamak ve hatırlatmak lazım. Mohamed Hadid’in paylaşması çok değerli. Normalde Instagram hesabının ana sayfasında paylaşmış. Kızları Bella ve Gigi de beğenmiş. Sonra silip hikâyesine koymuş. Bu olayı duyurabilecek en güçlü Müslüman aileler. Los Angeles’ta aklına gelebilecek tüm yıldızların evlerini bu adam yapıyor.”

Sinan Akçıl ile Mohamed Hadid arasında Filistin dayanışması: '1-2 yıl para kazanmayalım'

Gazze’ye gitmeye çalıştık ama bu mümkün değil Sinan Akçıl, “Söylemezsem Olmaz” programına da bağlanarak Filistin bayrağı açtığı Şanlıurfa konserinde ekstra bir kahramanlık yapmadığını belirtti:

"NORMAL OLANI YAPIYORUM"

“Normal olanı yapıyorum. O kadar büyük zulüm var ki orada. Her gün tehdit mesajları alıyorum. Olayı Türkiye’ye çevirmeye çalışan kişilerden İbranice yazılar geliyor. ‘Seni de yok edeceğiz’ diyorlar. Bunlar bizim için çok önemsiz şeyler. Ekstra bir önlem de almadım. Fakat bu konuda sessiz kalmam. Bana ‘paylaşım yapacağına Gazze’ye git’ de diyorlar. Gitmeye çalıştık ama bu mümkün olan bir şey değil.”

Sinan Akçıl ile Mohamed Hadid arasında Filistin dayanışması: '1-2 yıl para kazanmayalım'

1-2 YIL PARA KAZANMAYALIM

Sinan Akçıl, Filistin konusunda sessiz kalmadığı için 14 konserinin iptal olduğunu açıkladı: “Maddi kayıp denilemez buna. Bu çok önemsiz. Böyle durumlarda kayıp tabii olacak. Zaten çok kazandık, bir iki yıl da kazanmayalım. Mesela ‘tribünlere oynuyorsun’ da dendi. Ben de onlara diyorum ki; ‘Tribünlere oynamak böyleyse ben tribünlere oynarım’. En azından sesimi duyuyorlar. Mesela Paris konserinde Fransızca Filistin hakkında konuştum. Fransız polislerinin de ağzı açık kaldı.”

KAYNAK: HÜRRİYET

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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