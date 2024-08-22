'Çivi bile çakılamaz' denilen İstanbul boğazına: Ağaçları kesip villa diktiler! Bakın o villa inşaatının sahibi kim çıktı?

İstanbul'da çivi çakılması dahi ciddi prosedürlere bağlı olan Boğaziçi'nde göz göre göre orman katliamına girişilerek kaçak villa inşaatına başlandı...

Üsküdar'ın en değerli bölgesinde ormanlık alanda inşaat skandalı yaşanıyor. İBB'nin sorumluluk alanında yükselen beton yapıya İBB göz yumarken Bakanlık harekete geçti. O arazinin sahibi ise Rus uyruklu şahıs çıktı.



Sözde ağaç sevdalılarının maskesi bir kez daha düştü. İstanbul'da çivi çakılması dahi ciddi prosedürlere bağlı olan Boğaziçi'nde göz göre göre orman katliamına girişildi. Üsküdar Vaniköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün mesuliyet sahasında ağaçlar kesilerek beton villa inşaatı başlatıldı.

İBB, Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa inşaatına göz yumdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talana karşı harekete geçti. Son yerel seçimde CHP'ye geçen Üsküdar'da AK Parti döneminde Bakan Unakıtan'a ait villadaki kaçak yapılaşmaya karşı bile anında harekete geçilip yıkıldığı gerçeği gündeme geldi. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, oluşan tabloya sert tepki göstererek, "Dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün." dedi.

Haberin Devamı

İşte Vaniköy'deki kaçak villa skandalıyla ilgili bütün gelişmeler...

SAHİBİ RUS ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa inşaatının yapıldığı arazi yabancı uyruklu şahsa ait.Orman talan edilerek yükselen kaçak inşaatın bulunduğu arazi Rus vatandaşı Boris Borisenko'nun üzerine tapulu.

BAKANLIK İBB'YE İHTAR ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sessiz kaldığı Üsküdar Vaniköy’deki kaçak villa inşaatının durdurulması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Malik Ejder Batur, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanında gerçekleşen inşaat için ihtar yazısının kuruma iletildiğini bildirdi.

Batur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü’müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

MÜHÜRLENECEK

Alanda denetim yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İBB'yi ikaz etmesi sonrası inşaatın hızlı şekilde durdurulması ve çalışma alanının mühürlenmesi bekleniyor.

NEREDEN NEREYE

Üsküdar geçmiş yıllarda da benzer girişimlerle gündeme gelmişti. Eski Maliye Bakanı merhum Kemal Unakıtan'ın ailesine ait Üsküdar Küçükçamlıca'daki villanın çatı katı, kaçak olduğu gerekçesiyle AK Parti'li Üsküdar Belediyesi tarafından yıkılmıştı.

Kaçak kat çıkmayıp tadilat yaptırdığını savunan Unakıtan'ın "Biz bu memlekette asil, köklü ailelerdeniz. Bu bize yapılır mı?" sözüne karşılık dönemin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Yanlış iş yapmanın ahde vefası olmaz. Kendisi 'çatıyı söktüm tamir ettim' bahanesiyle kaçak kat attı." karşılığını vermişti.Üsküdar Vaniköy'deki kaçak yapılaşmaya dair mevcut duruma tepki gösteren Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı."

Türkmen, "Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünümüne. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar!" sözlerini sarf etti.

Türkmen, meccut durumu "Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün," şeklinde değerlendirdi. Türkmen, "Kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul’da. En büyük örneği işte budur," dedi. Vaniköy’de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde yaşanan skandalın vehametine dikkat çeken Türkmen, "Gözden biraz uzak yerlerde neler yapılıyor, orasını da siz düşünün," dedi.

KİMLER GÖZ YUMUYOR?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alanın kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve bu konuda İBB yönetiminin gerekli müdahaleyi yapmadığını belirtti. Kabaktepe, İBB yönetiminin bu durum hakkında kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini ve bu kaçak yapılaşmanın arkasındaki sorumluların belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kabaktepe, "İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır," dedi. İBB Başkanı'nın bu kaçak yapılaşmanın arkasında kimlerin olduğunu ve bu duruma göz yumanların kimler olduğunu açıklaması gerektiğini belirtti. Kabaktepe, "Vaniköy’deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir," ifadelerini kullandı.

Kayanak: AA

Emekliye yeni destek paketi açıklandı! O ücret emeklilerden alınmayacak!

Birçok ev sahibi bu hatayı yapıyor! 100 bin TL cezası var

İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı: Kent merkezinde çöp dolu sokaklar çoğaldı!