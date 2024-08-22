Emekliye yeni destek paketi açıklandı! O ücret emeklilerden alınmayacak!

Emeklilere yeni bir yardım geldi. Emeklilerin zorluklarını hafifletmek için yeni bir destek paketi çıktı. O ücret artık emeklilerden alınmayacak.

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Emekliye yeni destek paketi açıklandı! O ücret emeklilerden alınmayacak!

Meclis tarafından onaylanan karar emekliler için önemli bir ilerleme sağladı. Çalışanlar artık toplu taşıma ücretlerini ödemeyecek. Ülke genelinde emekli maaşları açlık sınırının altında kalınca bazı yerel yönetimler ve belediyeler harekete geçti. Bu bağlamda, belediye meclisi, kentte ikamet eden emeklilerden toplu taşıma ve su faturalarının alınmasını yasakladı.

Belediye meclisi tarafından onaylanan bu yeni düzenleme, maddi zorluklarla mücadele eden emeklilere yardım etmeyi amaçlıyor. Özellikle emekliler, son zamanlarda artan mali yükler nedeniyle büyük bir baskı altındadır. Devletin yaptığı yetersiz artışlar da durumu daha da zorlaştırmıştır.

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Bu değişiklikler göz önüne alındığında, bazı yerel yönetimler emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çeşitli eylemlere başladı.

Emeklilere Yeni Yardım

Karabük Belediyesi, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanan mali yükün hafifletilmesi amacıyla emeklilere yönelik bir yardım paketi sundu. Kentte ikamet eden emekli vatandaşlar artık toplu taşıma ve su faturalarından muaf olacak.

Karabük Belediye Başkanı AKP'li Özkan Çetinkaya, Mart ayında emeklilere destek sağlayacak bir paketi duyurarak önemli bir müjde verdi.

Çetinkaya, “Emeklilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve onlara her zaman destek olmak önceliğimizdir” dedi. Bu karar, hayatlarını iyileştirmek için önemli bir adım olarak görülüyor" dedi.

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