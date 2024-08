Birçok ev sahibi bu hatayı yapıyor! 100 bin TL cezası var

Son zamanlarda turizm sektörünün en dikkat çekici trendlerinden biri, günlük ev kiralama uygulamasının hızla yaygınlaşması oldu. Otellerin standart hizmetlerinden ve kalabalık ortamlarından sıkılan tatilciler, daha özelleştirilmiş ve evlerinde rahat bir tatil deneyimi arıyor. Bu, tatilcilerin ve ev sahiplerinin beklentilerini karşılayan yeni bir turizm stratejisi yarattı.

Tatilcilerin bütçeleri her geçen gün arttı, ancak otel fiyatları aynı oranda artmadı. Bu nedenle, tatilciler daha düşük maliyetli seçeneklere yöneldi. Günlük kiralık evler, otel fiyatlarına göre daha ucuz olması ve evde olduğu gibi yemek yapma ve programını ayarlama gibi avantajları nedeniyle tercih edilmeye başlandı. Tatilciler, özellikle lüks tesislerdeki "her şey dahil" sisteminin yüksek maliyeti nedeniyle günlük kiralık evlere yöneldi, bu da onlara daha basit ancak aynı zamanda daha özgür bir konaklama seçeneği sağladı.

Ev sahipleri dikkat: İzinsiz kiralamanın bedeli 100 bin TL! Türkiye'de günlük ev kiralama furyası hızla yayılıyor. Özellikle turizm açısından önemli olan Antalya gibi şehirlerde, ev sahipleri günlük kiralamalardan önemli bir gelir kaynağı elde ediyor. Antalya'nın turistik bölgelerinde, günlük kiralama fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Bazı evler 1500 ila 10 bin lira arasında fiyatlansa da, ev sahipleri aylık 100 bin lirayı aşan gelir elde ediyor.

Antalya'da, özellikle Konyaaltı ve Muratpaşa gibi popüler bölgelerde eşyalı kiralık dairelere olan talep son dönemde çok arttı. Antalya'da hem yerli hem de yabancı turistler, günlük veya uzun süreli olarak modern ve konforlu daireleri kiralamayı tercih ediyor. Antalya'nın ünlü bölgelerinde daireler aylık 15 ila 30 bin liraya kadar kiralanabilir ve günlük 8 bin liraya kadar kiralanabilir. Özellikle yaz aylarında, bazı daireler ayda 20 günün üzerinde kaldığından, ev sahipleri önemli bir gelir elde ediyor.

Günlük kiralama yoluyla denize yakın bir konut, döşemesinden beyaz eşyasına kadar lüks özellikleriyle aylık 100 bin lirayı aşan kazanç sağlayabilir.

İlanlarda, oda ve stüdyo daireler için günlük 1500 TL gibi fiyatlar bulunurken, daha büyük ve lüks villalar veya daireler için 10.000 TL gibi fiyatlar bulunabilir.

Sadece ev sahipleri değil, aynı zamanda turistlerin sıklıkla tercih ettiği bölgelerdeki kiracılar da günlük kiralık ev ilanlarını yayınladı. Bazı ev sahipleri, yüksek kira geliri elde etmek için evlerini hem günlük hem de haftalık kiralamayı tercih etti.

Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, konutların turizm amaçlı olarak 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle kiralanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almanın gerekli olduğunu vurguladı.

Turizm amaçlı olarak kiralanan konutları izin belgesi olmadan kiraya verenlere 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi almak için 15 günlük bir süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan turizm amaçlı kiralama yapanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi almak için bir kez daha 15 günlük süre tanınacak. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu üçüncü kişilere kiraya verenler, her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası ödeyecekler. Turizm amaçlı kiraya verenler ve izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiraya verilmesine aracılık edenler, her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası ödeyecekler. İzin belgesi olmadan aynı konutu turizm amaçlı olarak kiraya verenler ve her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler 1 milyon lira idari para cezası ile cezalandırılacaktır."