CHP'de Ekrem İmamoğlu isyanı! Hepimizi kandırdı, hiç bir dediği doğru çıkmadı

CHP’yi düşürdüğü durumdan dolayı eski İBB Başkanı İmamoğlu’na karşı parti içinden tepkiler artıyor. Partinin sosyal medya gruplarında eski belediye başkanları ve eski vekillerin, birçok konuda kandırıldıklarını söylediği ortaya çıktı. Yazışmalarda “Eğitimi, diploması sahte çıktı. Rant işlerine bulaştı” ifadeleri de kullanıldı.

AÇIK AÇIK PAYLAŞIMLAR YAPMAYA BAŞLADILAR

Mahalli seçimdeki başarıyı yolsuzluktan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağlayan CHP’nin önde gelen isimleri, ortaya çıkan skandallar karşısında uğradıkları hayal kırıklığını açık açık paylaşmaya başladı.

Partili eski belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve eski vekillerin yazıştığı sosyal medya gruplarında, İmamoğlu hakkında tepki ve sitem dolu yazışmaların yapıldığı öğrenildi. Yazışmalarda partinin önde gelen isimlerinin, “İmamoğlu’nun partiyi yönetmesine izin verilmemeliydi. Bize birçok konuda yalan söyledi. Eğitimi, diploması sahte çıktı. İmamoğlu CHP’li değil, zaten sağcıydı. Söyledikleri doğru çıkmadı” şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

CİDDİ BİR ÖZELEŞTİRİ BAŞLADI

İmamoğlu, partililerin kayıtlı olduğu WhatsApp gruplarında yolsuzlukları ve diploması üzerinden hedef tahtasına konuldu. Sosyal medya gruplarından yapılan yazışmaları değerlendiren partili, “Ekrem İmamoğlu’nun yanında bulunan birçok isim siyasi etkinliğin ardından pişman olmaya başladı. Partide ciddi bir özeleştiri başladı” dedi.

Haberin Devamı

Daha önce Ekrem İmamoğlu’na ciddi destek verdikleri bilinen ve başarısı için sustuklarını söyleyen bazı partililerin, kendilerini sorgulamaya başladıkları belirtildi.

BEKLEDİĞİMİZ KURTARICI O DEĞİLMİŞ

CHP’lilerin kullandığı sosyal medya gruplarında İmamoğlu pişmanlığı konuşulmaya başlandı. Yazışmalarda, “Belediye Başkanı İmamoğlu’nun partiyi yönetmesine izin verilmemeliydi. Bize birçok konuda yalan söyledi. Eğitimi, diploması sahte çıktı. CHP’li değildi, sağcıydı. Rant işlerine bulaştı. Küçük bir rant çetesiyle partiyi yönetmeye kalktı. Dedikleri çıkmadı. Beklediğimiz kurtarıcı İmamoğlu değilmiş” şeklinde ifadeler yer aldı.

YENİ İSTİFALAR GELEBİLİR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi ana muhalefet partisinde soğuk duş etkisi yaptı. CHP yönetiminin yeni kopuşların önüne geçmek için belediye başkanlarını yakın markaja alındığı öğrenildi.

Ancak önümüzdeki günlerde bazı il ve ilçe belediye başkanlarının CHP ile yollarını ayırıp AK Parti'ye geçeceği iddiası kulislerde yüksek sesle dillendirilemeye başlandı.

ÖZGÜR ÖZEL KIRMIZI KART

Belediye başkanlarının kendilerine yönelik baskılar, parti içi çekişmeler ve yolsuzluklardan rahatsız oldukları kaydediliyor.

İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI

Sadece belediye başkanları arasında değil milletvekili grubunda da rahatsızlıkların had safhaya ulaştığı istifaların gelebileceği belirtiliyor.

CHP içinde ''Yüz yıllık parti Ekrem İmamoğlu'nun peşine takıldı'' yorumlarının yapıldığı ifade ediliyor.

Zor günler geçiren Genel Başkan Özgür Özel'in ise dar bir ekiple süreci yönetmeye çalıştığı konuşuluyor.

KAYNAK: HABER7

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim

Özgür Özel, Bir taşla iki kuş vurmaya hazırlanıyor! İmamoğlu'na sessiz darbe

CHP'de Milletvekillerinden Özgür Özel'e muhtıra mektubu! İmamoğlu harekete geçti