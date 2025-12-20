Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evine şok baskın! Saran, ifade vermek için apar topar İstanbul'a geldi...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek için yurda giriş yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’a "Uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak" suçlamaları yöneltildi.

SARAN APAR TOPAR İSTANBUL'A GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Saran, İtalya’nın Milano kentinden özel uçakla gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline iniş yaptı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI KARŞILADI

İndiği sırada kapıda taraftarın yoğun desteğiyle karşılaşan Saran, taraftarını selamlayarak bölgeden ayrıldı. Öte yandan Başkan Saran, sabah saat 10.00 sularında Çağlayan Adliyesi’nde ifade vereceği bildirildi.

SARAN'IN EVİNDE UYUŞTURUCU ARAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Soruşturmada itirafçıların ifadelerinde adı geçen Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Haberin Devamı

Sadettin Saran'ın evinde uyuşturucu araması yapıldığı öğrenildi.

Transfer görüşmeleri için yurt dışında bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, tüm planlarını iptal ettiği ve gece saatlerinde Türkiye'ye döneceği aktarıldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yöneticisi Avukat Ali Alper Alpoğlu "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye’ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasını yapmıştı.

Altın hafta sonu kaç TL'den satılıyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Şimdi gözler ortak raporda: 20 Aralık 2025 Cumartesi, güncel gazete manşetleri...

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?