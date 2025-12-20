Çağlayan Adliyesi karıştı: Martı TAG sürücüleri ve taksiciler birbirine girdi!

Taksiciler Odası'nın "korsan taşımacılık ve haksız rekabet" suçlamasıyla Martı TAG'a yönelik dava açmıştı. Davanın 6. duruşmasının ardından Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında kavga ve arbede çıktı.

Taksiciler Odası'nın "korsan taşımacılık ve haksız rekabet" suçlamasıyla Martı TAG'a yönelik şikayeti üzerine başlayan davanın 6. duruşmasının ardından Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında gerginlik çıktı. Polisin müdahale ettiği gerginlik zaman zaman arbedeye dönüştü.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile İzmir ve Antalya'daki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, 2023 yılında Martı TAG hakkında "korsan taşımacılık" ve "haksız rekabet" iddialarıyla hukuki süreç başlatmıştı.

DAVA 24 HAZİRANA ERTELENDİ

Yaklaşık iki yıldır süren davanın altıncı duruşması bugün İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme heyeti, uyuşmazlığın sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için zorunlu olan bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, mevcut durumda hüküm kurulamayacağına karar verdi. Bu nedenle dosya için ek bilirkişi raporu alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 24 Haziran 2026'ya erteledi.

Haberin Devamı



ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE

Davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik zaman zaman arbedeye dönerken polis ekipleri, adliye çevresindeki yolu kapatan taksicilere biber gazıyla müdahale etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evine şok baskın! Saran, ifade vermek için apar topar İstanbul'a geldi

Altın hafta sonu kaç TL'den satılıyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Şimdi gözler ortak raporda: 20 Aralık 2025 Cumartesi, güncel gazete manşetleri...