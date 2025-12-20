Jack Paul ringi salladı: Mike Tyson'ı dünyanın gözü önünde yere serdi!

Dünyanın soluk soluğa izlediği boks maçında Anthony Joshua, Jake Paul'u 6. rauntta nakavtla yenerek ringi salladı...

Geçtiğimiz sene Kasım ayında 59 yaşındaki efsane boksör Mike Tyson'ı yenerek büyük bir ün yakalayan ve YouTube’dan ringlere transfer olan 27 yaşındaki Jake Paul, bu kez kayaya çarptı.

Dünyanın sonucunu merakla beklediği boks maçında Anthony Joshua karşılaşan Jake Paul, Miami'de hüsrana uğradı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği maçta iki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua ringe adeta tüm ağırlığını koydu.

ANHONY JOSHUA, JAKE PAUL'U NAKAVT ETTİ

Maçta 6. raunta gelindiğinde ise Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti. Paul maçtan sonra çenesinin iki farklı yerden kırıldığını açıkladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Britanyalı boksör Joshua ise "Jake Paul bu gece gerçekten çok iyi oynadı. Ona hakkını teslim etmek istiyorum, defalarca ayağa kalktı. En iyi performans değildi. Beklenenden biraz daha uzun sürdü ama sonunda sağ elim hedefime ulaştım." dedi.

JAKE PAUL: ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIM ÇOK SERT VURDU

Paul ise mağlubiyet sonrası, "Kendimi iyi hissediyorum, çok eğlenceliydi. Bu sporu seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım, inanılmazdı. Çok eğlendim. Yenildim ama bu sporun özü bu zaten. Geri döneceğim ve kazanmaya devam edeceğim. Dürüst olmak gerekirse yoruldum. Muhteşem bir performans sergiledi ve gerçekten çok sert vurdu." ifadelerine yer verdi.

DEV PARA ÖDÜLÜ

Toplam ödül havuzunun 184 milyon dolar civarında olduğu ve bu miktarın iki boksör arasında eşit olarak bölüştürüleceği belirtiliyor.

