Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı