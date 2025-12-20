  1. Anasayfa
Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı üzerine uyarı yaptı: Yurdumuzun o bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak... Peki bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...
Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Kırklareli kıyılarının gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden itibaren yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

