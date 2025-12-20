Meteoroloji saat verdi! O illerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden itibaren yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.