Bakan Güler müjdeyi verdi: Askerleri sevindirecek düzenleme yolda!

Milli Savunma Bakanı Güler, "Aile Yılı" kapsamında, değerlendirmelerde bulunurken yeni bir askerlik düzenlemesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu...

Milli Savunma Bakanı Güler, "Aile Yılı" kapsamında; 3 çocuklu ailelerin bir çocuğunun, 4 çocuklu ailelerin ise iki çocuğunun istediği yerde askerlik yapması gibi bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yıllık Değerlendirme Toplantısında, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni ve Haber 7 Yazarı Mehmet Acet'in de aralarında bulunduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Bakan Güler, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı olarak katkı sunacaklarını belirtti.

ASKERLİKTE DEVRİM GİBİ YENİLİK GELİYOR

Bakan Güler, konuya ilişkin yaptığı sürpriz açıklamada; 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin ise 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Bakan Güler'in konuyla ilgili Mehmet Acet'in de aralarında bulunduğu gazetecilere yaptığı açıklamalar şu şekilde;

''Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz.

Haberin Devamı

Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var.

Biz Aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul’da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık.''

Kaynak: Haber7

Eski ABD başkanı Pedofili sapık çıktı: Epstein, Bill Clinton hakkındaki o belgeleri yayınladı!

Pitbull bir anda caminin içine daldı, cemaatin ödünü kopardı!

2025 Türkiye'nin güzeli belli oldu: Sıla Saraydemir kimdir? 2025 Miss Turkey Birincisi Sıla Saraydemir Kaç Yaşında, Nereli?