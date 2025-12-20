Eski ABD başkanı Pedofili sapık çıktı: Epstein, Bill Clinton hakkındaki o belgeleri yayınladı!

ABD Adalet Bakanlığı, pedofili ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile ilgili uzun süredir beklenen belgeleri yayınlamaya başladı.

ABD Adalet Bakanlığı, pedofili ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein davasıyla ile ilgili yeni fotoğraflar yayınladı. Yayınlanan yeni belgelere, fotoğraflara Bill Clinton damga vurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, pedofili ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile ilgili uzun süredir beklenen belgeleri yayınlamaya başladı. "Epstein dosyaları" olarak anılan ve aylarca süren siyasi tartışmaların konusu olan belgelerin yeni kısmı kamuoyuna açıklandı.

BELGELER AŞAMALI OLARAK YAYIMLANACAK

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Cuma günü "birkaç yüz bin belge" yayınladığını ve önümüzdeki haftalarda daha fazla belgenin paylaşılacağını duyurdu. Blanche, "İncelememiz devam ederken, yasalar ve mağdurların korunması ile uyumlu olarak ek yanıt materyalleri üretilecek" ifadelerini kullandı.

DOSYALARDA 1.200'DEN FAZLA KURBANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kongre'ye gönderilen bir mektuba göre, belgelerin incelenmesi sırasında 1.200'den fazla kişinin Epstein'ın kurbanı veya onların yakınları olduğu tespit edildi. Adalet Bakanlığı, bu kişilerin mahremiyetini korumak için ilgili tüm isimleri ve kimlikleri ortaya çıkarabilecek materyalleri sansürlediğini veya yayınlamadığını bildirdi.

BELGELERE BILL CLINTON DAMGA VURDU!

Yayınlanan belgelerde eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ismi ve fotoğrafları öne çıkıyor. Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, eski başkanın 2002 ve 2003 yıllarında Epstein'ın uçağıyla dört uluslararası seyahat gerçekleştirdiğini doğruladı. Urena, bu seyahatlerin Clinton Vakfı ile bağlantılı olduğunu ve her seyahatte personel ve Gizli Servis ekibinin bulunduğunu belirtti. Belgelerde Clinton'ın, Epstein'ın ortağı Ghislaine Maxwell ile havuzda ve jakuzide çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor. Clinton'ın daha önce Epstein'ın suçlarından haberi olmadığını ve onu kınadığını açıkladığı hatırlatıldı.

BİRÇOK FARKLI İSİM YER ALIYOR

Belgelerde Michael Jackson, Virgin Group'un kurucusu Richard Branson, şarkıcı Diana Ross, oyuncu Chris Tucker gibi bir dizi tanınmış ismin de Epstein ve Maxwell ile çeşitli sosyal ortamlarda (Bali, Fas, St. Tropez) çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.

Bu görüntülerin, kişilerin herhangi bir suça karıştığını göstermediği, bağlamı olmadan yayınlandığı vurgulandı.

TRUMP BELGELERİN YAYINLANMASINI ONAYLAMIŞTI

Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, belgelerin yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Trump yönetimini "tarihin en şeffaf yönetimi" olarak nitelendirdi. Jackson, binlerce sayfalık belgeyi yayınlayarak ve kongre taleplerine işbirliği yaparak Trump yönetiminin kurbanlar için Demokratlardan daha fazlasını yaptığını iddia etti. Trump, seçim sürecinde Epstein belgeleri ile ilgili birçok teori yayarken Beyaz Saray'a geldiğinde geri adım atıp bunları "düzmece" olarak nitelendirmişti.

Trump'ın belgeleri yayımlamasını onaylaması da söz konusu düzenlemenin Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin kesin olduğu günlerde kararı imzalayarak belgeleri açıklama rolünü kendi üzerine aldı.

BELGELER DÖRT KATEGORİDE TOPLANIYOR

Yayınlanan materyaller dört ana kategoriden oluşuyor: Mahkeme kayıtları, Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık yasası kapsamındaki açıklamaları, bilgi edinme talepleriyle elde edilen belgeler ve Eylül ayında Temsilciler Meclisi denetim komitesine sunulan kayıtlar.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR KISA BİR ÖZET

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: Haber7

