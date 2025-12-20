Altın hafta sonu kaç TL'den satılıyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
20 Aralık 2025 09:47
Altın fiyatları, 20 Aralık 2025 tarihinde güncellendi. Hafta sonu altın fiyatları ne kadar?Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 20 Aralık 2025 Cumartesi altın fiyatları...
20 Aralık 2025 tarihinde güncellendi. ABD tüketici fiyatları kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,7 oranında beklenenden düşük artış gerçekleştirdi. Salı günü ise ABD'de işsizlik yüzde 4,6 seviyesinde açıklandı. Yatırımcılar bu veriler ışığında Fed'in 2026'da faizleri indirme olasılığını değerlendiriyor. ABD Merkez Bankası Fed, 2025 yılında 2 kez 25 puanlık faiz indirimine gitmişti. Hem enflasyon rakamlarının beklenenden düşük açıklanması hem de dolar endeksinin haftanın en yüksek seviyesine çıkması altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Finans piyasalarının en çok takip edilen ve güvenli liman olarak görülen kıymetli madeni altın, 20 Aralık 2025 Cumartesi gününe hareketli başladı. Altın fiyatları Fed için önemli bir veri olan ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalmasıyla güne düşüşle başladı. Global ekonomiden gelen son göstergeler, özellikle ABD ekonomisindeki zayıflama sinyalleri, para politikalarında daha yumuşak bir döneme girilebileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, dolar karşısında güçlenen altının ons fiyatını yukarı taşırken, yurt içinde Dolar/TL kurundaki hareketlilikle birleşince gram altın ve diğer ziynet altın türlerinin fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.971,32
Satış: 5.972,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 9.629,00
Satış: 9.872,00
ONS ALTIN FİYATI Alış 4.339,44 Dolar
Satış: 4.340,04 Dolar
CUMHURİYET ALTINI Alış: 38.506,00 TL
Satış: 39.172,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI Alış: 5978 TL
Satış: 6058 TL