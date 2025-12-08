  1. Anasayfa
  Özgür Özel'in yeni A takımı CHP'yi karıştırdı! Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler partiyi daha liberal bir noktaya kaydırdı

Özgür Özel'in yeni A takımı CHP'yi karıştırdı! Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler partiyi daha liberal bir noktaya kaydırdı

Özgür Özel'in yeni A takımı CHP'yi karıştırdı! Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler partiyi daha liberal bir noktaya kaydırdı
CHP' yapılan 39. olağan kurultay sonrası genel başkanlığa tekrar seçilen özgür özelin A takımını açıklaması sonrası parti içinde tartışmalar alevlenirken muhalifler Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimlerin partinin daha liberal bir noktaya doğru kaymasına neden olduğunu ifade ederek tepki göstermeye başladı.
Son dakika haberi: CHP'de genel merkezle iç muhalefet arasındaki söz düellosu, yeni MYK'nın netleşmesi sonrası yeniden kızıştı. Genel merkezle fikir ayrılıklarına düşerek parti yönetiminden ayrılan eski PM üyesi Ali Haydar Fırat, benimsenen politikaları sert sözlerle eleştirdi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki hakimiyetini açığa vuran Fırat, "Ekrem Bey'in belirlediği isimler partinin daha liberal bir noktaya doğru kaymasını sağlayabilir. Partimin sağ bir siyaset tercih etmesini doğru bulmam. Buna karşı mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

'CUMHURBAŞKANINI KARŞILAMALIYDIK'

Katıldığı yayında genel merkezin yanlış politikalarını tek tek sıralayan Fırat, "İmralı'ya gitme konusunda elimizi taşın altına koymamız gerekirdi.

Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde Meclis'te yer almalı ve karşılamalıydık. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlere parti yönetiminin sessiz kalmasını kabul etmediğimi de söylemiştim. Aramızda bir politik ayrışma oldu" şeklinde konuştu.

KAMERAMAN VEKİL MYK'DA

Kısa süre önce DEVA Partisi'nden CHP'ye geçen Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun yeni MYK'ya dahil edilmesi de eleştirileri beraberinde getirdi.

Rızvanoğlu, mahkeme tarafından CHP İstanbul il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in İstanbul İl Başkanlığı'ndaki tartışma videosunu çekerek gündem olmuştu.

Rızvanoğlu'nun çekim öncesi Aytekin'e dönerek, "Hazırım" şeklinde işaret yapması da dikkat çekmişti. Muhalifler ise "Tekin'i linç ettirmek için tiyatro kurgulamışlar" şeklindeki değerlendirmelerle tepkilerini dile getirmişti.

Büyük tepki çeken provokatif girişimin ardından Rızvanoğlu'nun MYK'ya dahil edilmesi, "Kameraman vekile ödül" yorumlarına zemin hazırladı.

ÇİFTCİ GÖREVİNİ KARIŞTIRDI

Yeni A takımın duyurulmasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayımlayan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise kendisini "seçim ve parti içi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı" olarak tanıttı.

Halbuki Özgür Özel'in yeni MYK'sında hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Gökçe Gökçen görevlendirilmişti. Çiftci'nin bu hatası da sosyal medyanın diline düştü.

