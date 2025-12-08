Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında önemli gelişme!

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'sahte diploma' iddiasıyla açılan davada bugün üçüncü duruşma görüldü.

DURUŞMA ERTELENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, 16 Şubat'a ertelendi.

Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşma Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no'lu duruşma salonunda görüldü.

'BEN BU KAVRAM İÇİN MÜCADELE EDİYORUM'

İmamoğlu savunmasında, "Son zamanlarda yaşanan tablo bile tek başına gerçekten ibretliktir. Adımın geçtiği tüm ceza davalarında hakimlerin yeri değiştirildi. Bu çok enteresan gerçekten. Sizin mesleğinizi korumak için bunun altını çiziyorum Sayın hakim sizin mesleğiniz korumak. 'Adalet mülkün temelidir' yani adalet devletin hizmetindedir, devletin temelini oluşturur. Ben bu duygu için, bu kavram için mücadele ediyorum. Adalet siyasete tabi değildir. Yani siz siyasete tabi misiniz. Millet adına karar vermek için mi buradasınız. Biz bunun ispatını hep beraber yapmak zorundayız. O bakımdan İBB soruşturmasına bakacak heyetin yeniden kurulması, açıkçası bütün bunlar adil yargılama hakkının ayrılmaz parçası olan 'Doğal hakim ilkesinin' nerede kaldığının sorulması gereken bir soru olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

'DİPLOMAM YASALDIR'

İmamoğlu savunmasının devamında, "Bütün Türkiye duyacaktır; bütün evraklarımın, yaptığım bütün işlemlerin, sunduğum bütün belgelerin tek tek gerçek olduğunu, sahte olmadığını ispat edersem, bunu sağlarsam, siz bu baskı altında, bu atmosferde gerçekten bağımsız bir karar verebilecek misiniz. Bilinsin ki hakim değiştirerek adalet değişmez; savcı terfi ettirilerek gerçek asla gizlenemez. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en absürt, en saçma, en uydurma davasındayız. Diplomam iptal edilerek yapılan hukuksuzluğa, bu sefil iptal kararına altlık oluşturmak için açılan davadayız. Neymiş evrakta sahtecilik yapmışım. Tam bir iftira, kumpas, içi yalanlarla, çarpıtmalarla ve aldatmalarla dolu bir iddia. Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir, yasaldır, meşrudur. Kimsenin hakkını yemedim, hiçbir evrakta sahtecilik yapmadım. Devletin üniversitesinin açtığı kontenjana, verdiği gazete ilanına başvurup hak kazandım." diye konuştu.

ERTELENDİ

Duruşmada ara karar açıklandı. İmamoğlu'nun sahte diploma iddialarına ilişkin yargılandığı davada mahkeme duruşmayı, 16 şubat 2026 tarihine erteledi. Mahkeme, İdari Mahkemesi'nin kararının bekleneceğini duyurdu.

İDDİANAME

İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçuna iştirak ettiği, "hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunarak kullandığı" iddialarına yer verildi.

İddianamede, bu nedenle "resmi belgede sahtecilik" suçunun zincirleme şekilde işlendiği öne sürüldü.

İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, ayrıca işlemiş olduğu "kasıtlı suç" nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi de istendi.

