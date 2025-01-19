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CHP'de Milletvekillerinden Özgür Özel'e muhtıra mektubu! İmamoğlu harekete geçti

Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkanlarının terör ve yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine girmesinin şokunu yaşarken, diğer yandan parti içindeki muhalif 35 milletvekilinin imzaladığı mektubu Genel Başkan Özgür Özel'e gönderilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan görüşmek için randevu istedi.

CHP'de Milletvekillerinden Özgür Özel'e muhtıra mektubu! İmamoğlu harekete geçti
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CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel'in politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu'nun dün yayınladığı videonun yankıları sürerken, partide yeni gelişmeler yaşanıyor.

35 MİLLETVEKİLİNDEN ÖZELE MUHTIRA

Yazar Talat Atilla, tv100'de canlı yayınlanan programında CHP kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı.

CHP'de Milletvekillerinden Özgür Özel'e muhtıra mektubu! İmamoğlu harekete geçti

"BECEREMEDİNİZ GİDİN ARTIK"

CHP'de dengelerin her geçen gün değiştiğini söyleyen Atilla, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e muhtıra verme hazırlığında olduğu biliniyor. Benim aldığım bilgilere göre şu anda 35 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun açtığı sayfaya imza attı. Bunun mektup olarak verileceğine dair bilgi aldım. Mektubun özeti de 'beceremediniz artık gidin' şeklinde. İkinci aşamasında da sanırım bir olağanüstü kongre noktasında talepleri olacak. Bir bilgi daha vereyim. Son gelişmelere istinaden Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan randevu istediğine dair bilgim var."

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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