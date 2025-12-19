Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken karar: İşte, siyaseti sallayacak o gelişme!

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik "Partiyi temizleyin." çıkışı yaparak CHP'nin arınması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir açıklamasıyla daha gündeme geldi...

CHP'nin arınması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun aktif siyaseti bıraktığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun daha çok küresel meselelere yöneldiği ifade edildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olma veya bir partinin başına geçme gibi bir niyetinin olmadığı ifade edildi. Aktif siyaseti bıraktığı belirtilen Kılıçdaroğlu bu süreçte, bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuyla daha da yakından ilgilenecek.

KÜRESEL MESELELERE ODAKLANACAK

Avukatı Celal Çelik'in hukuk ofisini çalışma ofisi olarak kullanmaya başlayan Kılıçdaroğlu'nun, gündelik siyasetten uzaklaşarak küresel gelişmelere odaklandığı, çeşitli platformlarda yayınlanan makalelerine devam edeceği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından da zaman zaman videolu paylaşımlar yaparak değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine, kendi döneminde partinin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılmadığını hatırlatarak, "Benim zamanımda böyle iddialar olsa gereğini yapardım." dediği belirtildi.

