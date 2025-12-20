Pitbull bir anda caminin içine daldı, cemaatin ödünü kopardı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Cuma namazı öncesi korku dolu anlar yaşandı: Cami hocasının vaaz verdiği sırada içeri giren pitbull cinsi köpek, cemaatin arasına daldı...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Cuma namazı öncesi hocanın vaaz verdiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Cami cemaati korku dolu anlar yaşadı. Olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami'nde meydana geldi.

VAAZ SIRASINDA CEMAATİN ARASINA DALDI

Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi. Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

