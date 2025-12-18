  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Sözcü TV'den olay Erdoğan anketi! CHP'den karşısına kim çıkarsa çıksın kazanıyor

Sözcü TV'den olay Erdoğan anketi! CHP'den karşısına kim çıkarsa çıksın kazanıyor

Anket şirketleri zaman zaman yaptıkları anketlerle seçmenin nabzını tutmaya devam ederken, Sözcü TV çok çarpıcı bir anket sonucu yayınlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP'den kim çıkarsa çıksın seçimleri kazanacağını açıkladı.

Yayınlanma:

CHP'ye yakın olarak bilinen Sözcü TV'de yayınlanan anket sonucuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den karşısına kim çıkarsa çıksın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanıyor.

İŞTE ÇARPICI O ANKETİN DETAYLARI

Kaynak: Sözcü TV

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Siyaset

Ertuğrul Özkök'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Türkiye'yi dünyanın etkili ve güçlü ülkelerinden biri haline getirdiErtuğrul Özkök'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Türkiye'yi dünyanın etkili ve güçlü ülkelerinden biri haline getirdi

Eyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı! CHP ile fark iyice açıldıEyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı! CHP ile fark iyice açıldı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
Eyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı! CHP ile fark iyice açıldı
Eyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı! CHP ile fark iyice açıldı
CHP'den İstifa eden Hasan Ufuk Çakır parti yönetimine rest çekti: Yörük çocuğu suçlanan adamlara ifade vermez
CHP'den İstifa eden Hasan Ufuk Çakır parti yönetimine rest çekti: Yörük çocuğu suçlanan adamlara ifade vermez
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında önemli gelişme!
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında önemli gelişme!
Özgür Özel'in yeni A takımı CHP'yi karıştırdı! Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler partiyi daha liberal bir noktaya kaydırdı
Özgür Özel'in yeni A takımı CHP'yi karıştırdı! Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler partiyi daha liberal bir noktaya kaydırdı
MHP ile CHPli vekillerden dikkat çeken diyalog: Şarkı sözleriyle düello!
MHP ile CHPli vekillerden dikkat çeken diyalog: Şarkı sözleriyle düello!
Özgür Özel resti çekti hepsini listeye koydu! Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzlukla anılan isimler partiden arınmalı çağrısı yapmıştı
Özgür Özel resti çekti hepsini listeye koydu! Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzlukla anılan isimler partiden arınmalı çağrısı yapmıştı
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK belli oldu
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK belli oldu