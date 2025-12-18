Sözcü TV'den olay Erdoğan anketi! CHP'den karşısına kim çıkarsa çıksın kazanıyor Anket şirketleri zaman zaman yaptıkları anketlerle seçmenin nabzını tutmaya devam ederken, Sözcü TV çok çarpıcı bir anket sonucu yayınlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP'den kim çıkarsa çıksın seçimleri kazanacağını açıkladı.