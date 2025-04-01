Özgür Özel, Bir taşla iki kuş vurmaya hazırlanıyor! İmamoğlu'na sessiz darbe
Yayınlanma:
01 Nisan 2025 14:50
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB yolsuzluk soruşturmasını fırsata çevirerek bir taşla iki kuş vurmaya hazırlınırken, Ekem imamoğlu'nun etkisinden kurtulmak için alel acele aldığı kurultay kararıyla İmamoğlu'nun ekibini tasfiye yapmaya hazırlanıyor.
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Son dakika haberi: 2023 yılında gerçekleştirilen ve 'şaibeli' olarak adlandırılan kurultayda Özgür Özel, İmamoğlu'nun yoğun baskısı sonucu 60 kişilik PM'nin 4'te 1'ini İstanbul oluşumuna vermek zorunda kalmış, MYK'nın ise neredeyse yarısı İmamoğlu destekçilerinden oluşmuştu.
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CHP'nin MYK'sında şu an Parti Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Sayman Özgür Karabat, genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun Okakın ve Suat Özçağdaş gibi İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler önemli makamlarda yer alıyor.
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CHP'nin MYK'sında şu an Parti Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Sayman Özgür Karabat, genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun Okakın ve Suat Özçağdaş gibi İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler önemli makamlarda yer alıyor.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kurultayda oluşturacağı Parti Meclisi listesini eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tüm isimlerden arındıracağı, yeni MYK'da ise İmamoğlu'nun oluşturduğu gruba sessiz ama ağır darbeler indireceği iddia ediliyor.
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Bu kapsamda Özel'in yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin sayısını azaltmayı planladığı, görev değişikliklerine giderek de bu grubu tepki çekmeyecek şekilde daha pasif bir pozisyona düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü.
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İMAMOĞLU KANADI RAHATSIZ
Söz konusu iddialar parti genel merkezinde de yüksek sesle konuşulurken, İmamoğlu'na yakın siyasilerin, iddialardan büyük rahatsızlık duyduğu ve kurultay sonrası partide bu çekişmeye dönük olarak yeni krizlerin patlak verebileceği de aktarıldı.