CHP Pendik ilçe başkanı Niyazi Güneri'den birlik beraberlik mesajı: “Birlikteyiz, kararlıyız, umutluyuz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe başkanlığı yapılan geniş katılımlı örgüt toplantısında başkan Niyazi Güneri “Birlikteyiz, kararlıyız, umutluyuz” diyerek birlik beraberlik mesajı verildi

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Deniz Aydemir'in de katıldığı yoplantıya ilçe örgütü üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

NİYAZİ GÜNERİ BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, örgüt içi dayanışmanın önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yerel ve genel siyasi gelişmelerin değerlendirildiği toplantının, partinin Pendik’teki mücadelesini daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Güneri, şu ifadeleri kullandı:

"BİRLİKTEYİZ, KARARLIYIZ, UMUTLUYUZ"

“Örgüt toplantımızı gerçekleştirdik. Birlikte değerlendirdik, birlikte güçlendik. Örgütlü mücadelemizi büyütmek, dayanışmamızı pekiştirmek ve önümüzdeki sürece daha güçlü hazırlanmak için bir aradaydık.”

Toplantıda önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar planlanırken, partililerin motivasyonunun yüksek olduğu gözlendi.

Katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür eden Güneri, Pendik’te yürütülecek saha çalışmaları için kararlılık mesajı vererek, “Birlikteyiz, kararlıyız, umutluyuz” dedi.

