Eğitim Bir Sen yerel basın ile kahvaltıda buluştu

Eğitim Bir Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanlığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak amacıyla yerel basın ile Pendik Gülistan Restoran'da bir araya geldi...

İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren çok sayıda medya mensubunun katıldığı kahvaltılı toplantının açış konuşmasını Eğitim Bir Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Emre Şahin yaptı.

Kısa bir selamlama konuşması yapan Şahin, sözü Eğitim Bir Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Bilal Duran'a verdi.

Bilal Duran yaptığı konuşmada, tüm medya mensuplarının 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı.

En çok şikayet aldıkları konunun ekonomik zorluklar olduğuna dikkat çeken Bilal Duran, " Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Sıklıkla üye ziyaretleri yapıyoruz. Şube kapsamındaki eğitim kurumlarımızda yaptığımız ziyaretlerde en çok ekonomiyle ilgili şikayetler alıyoruz. Hayat pahalılığı artık üyelerimizin belini iyice bükmüş durumdadır. Öğretmen arkadaşlarımız İstanbul'da görev yapmak istemiyor. Kiralar pahalı, hayat şartları zor. Aldığımız maaş artışları enflasyonun gerisinde kalmaktadır." diye konuştu.

Eğitim Bir Sen İstanbul Şubesi olarak 7 bin üyeye ulaştıklarını da söyleyen Duran, " Son iki ayda 200 yeni üye daha kazandık. Hedefimiz 8 bin rakamına ulaşmaktır. Bu konuda ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Nisa ayında geniş katılımlı yaklaşık 1000 üyemizin hazır bulunacağı bir semir gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Milli Eğitim Bakanımız ve Memuren Genel Başkanımızı da bu seminere davet edeceğiz." ifadesini kullandı.

