CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Ederek Sorunlarını Dinledi

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, Muhtarlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Melek Ergin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Zafer Yılmaz’ı ve Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hakan Tekkeşintekin’i ziyaret ettiler.

Ziyaret kapsamında mahallelerin ihtiyaçları, yerel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda, mahallelerin gelişimine katkı sunacak çalışmalar ele alındı.

Misafirperverlikleri ve içten sohbetleri dolayısıyla muhtarlara teşekkür eden İlçe Başkanı Niyazi Güneri, birlik ve dayanışma içerisinde daha yaşanabilir mahalleler için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

