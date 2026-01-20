CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Ederek Sorunlarını Dinledi

Ziyaret kapsamında mahallelerin ihtiyaçları, yerel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda, mahallelerin gelişimine katkı sunacak çalışmalar ele alındı.

MUHTARLARI ZİYARET ETTİ SORUNLARI DİNLEDİ

Misafirperverlikleri ve içten sohbetleri dolayısıyla muhtarlara teşekkür eden İlçe Başkanı Niyazi Güneri, birlik ve dayanışma içerisinde daha yaşanabilir mahalleler için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok

