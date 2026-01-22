Başkan Eren Ali Bingöl Tuzlalı hemşehrileriyle bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı vermeye devam ediyor

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, son günlerde katıldığı etkinliklerde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Eren Ali Bingöl, Sinop Günleri Keşkek ve Yöresel Ürünler Festivali’nde Karadeniz kültürünü paylaşıp, Kastamonu ve Bingöl derneklerinin kongrelerine katılarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Her iki etkinlikte de hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Bingöl, sosyal dayanışma ve kültürel zenginliğin önemine vurgu yaptı.