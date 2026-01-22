Başkan Eren Ali Bingöl Tuzlalı hemşehrileriyle bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı vermeye devam ediyor
Yayınlanma:
22 Ocak 2026 10:38
Seçildiği günden itibaren sürekli halkın içinde olan, sivil toplum kuruluşlarını önemseyerek sürekli ziyaret ederek etkinliklerine katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Sinop Kastamonu ve Bingöl derneklerinin etkinliklerine katılarak birlik beraberlik mesajı verdi.
Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, son günlerde katıldığı etkinliklerde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Eren Ali Bingöl, Sinop Günleri Keşkek ve Yöresel Ürünler Festivali’nde Karadeniz kültürünü paylaşıp, Kastamonu ve Bingöl derneklerinin kongrelerine katılarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Her iki etkinlikte de hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Bingöl, sosyal dayanışma ve kültürel zenginliğin önemine vurgu yaptı.
SİNOP GÜNLERİ KEŞKEK VE YÖRESEL ÜRÜNLER FESTİVALİ’NDE KARADENİZ COŞKUSU
Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Sinop Günleri Keşkek ve Yöresel Ürünler Festivali’ne katılarak, Karadeniz’in bereketini, lezzetini ve coşkusunu hemşehrileriyle paylaştı. Etkinlikte, katılımcılara hitap ederek, "Misafirperverlikleri için programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu güzel buluşmada emeği geçenlere ve misafirperverlikleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
KASTAMONU VE BİNGÖL DERNEK KONGRELERİNEDE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Başkan Bingöl, Kastamonu Cide Çamaltı Köyü ve Çevre Köyleri Kalkındırma ve Dayanışma Derneği’nin 11. Olağan Kongresi ile Bingöl Adaklı Kareliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 8. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrelerde birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiğini belirten Başkan Bingöl, "Birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği bu anlamlı buluşmalarda emeği geçen dernek yönetimine ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Etkinliklerde, Tuzla’nın farklı kültürlerle daha da zenginleştiğine dikkat çeken Başkan Bingöl, katılımcılardan gelen talepleri de dinleyerek, bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı.
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel