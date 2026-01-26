4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı: Erdoğan rozetlerini elleriyle taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan 4 Belediye Başkanının rozetini kendi eliyle taktı...