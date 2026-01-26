4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı: Erdoğan rozetlerini elleriyle taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan 4 Belediye Başkanının rozetini kendi eliyle taktı...
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı: Erdoğan rozetlerini elleriyle taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan 4 Belediye Başkanının rozetini kendi eliyle taktı...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.
Toplantının ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.
DÖRT BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI
Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın,
Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut,
Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut,
Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti’ye katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.
ABD resmen dondu! Uçuşlar iptal edildi, 800 binden fazla kişi karanlığa gömüldü!
Beşiktaş Tammy Abraham için anlaştı: Tam13 milyon euro ödendi
Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?