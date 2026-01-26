  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD resmen dondu! Uçuşlar iptal edildi, 800 binden fazla kişi karanlığa gömüldü!

ABD resmen dondu! Uçuşlar iptal edildi, 800 binden fazla kişi karanlığa gömüldü!

ABD, son yılların en kritik kışını geçiriyor. Ülkede kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayat durma noktasına geldi...

ABD resmen dondu! Uçuşlar iptal edildi, 800 binden fazla kişi karanlığa gömüldü!
Yayınlanma:

ABD resmen dondu! Uçuşlar iptal edildi, 800 binden fazla kişi karanlığa gömüldü!

ABD, son yılların en kritik kışını geçiriyor. Ülkede kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayat durma noktasına geldi...

Ülke genelinde 800 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, 17 bini aşkın uçuş iptal edildi, yaşanan felaket nedeniyle ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi. Yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu belirten yetkililer, vatandaşlara yönelik art arda ikazlarda bulunmaya ise devam ediyor.

ABD resmen dondu! Uçuşlar iptal edildi, 800 binden fazla kişi karanlığa gömüldü!

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 800 binden fazla kişiye halen elektrik hizmeti verilemiyor.

ABD resmen dondu! Uçuşlar iptal edildi, 800 binden fazla kişi karanlığa gömüldü!

800 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

CNN'in haberine göre, ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkili oluyor. Kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde hala 800 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, 17 bini aşkın uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullarda eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitime geçildi.

ABD resmen dondu! Uçuşlar iptal edildi, 800 binden fazla kişi karanlığa gömüldü!

90 MİLYON KİŞİ "AŞIRI SOĞUK" UYARISI ALTINDA

Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini belirterek, yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu bildirdi.

ABD resmen dondu! Uçuşlar iptal edildi, 800 binden fazla kişi karanlığa gömüldü!

CAN KAYBI 11'E ULAŞTI

Tennessee eyaletinde 3 kişinin "hava koşullarına bağlı nedenlerle" yaşamını yitirdiği, böylece soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle can kaybı sayısının 11'e ulaştığı kaydedildi.

Başkent Washington'da 10 santimetreye, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği uyarısı yapıldı.

EVSİZLER ÖLÜ BULUNDU

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, dün düzenlediği basın toplantısında, 5 evsizin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

UYARI ÜSTÜNE UYARI GELİYOR

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

Beşiktaş Tammy Abraham için anlaştı: Tam13 milyon euro ödendiBeşiktaş Tammy Abraham için anlaştı: Tam13 milyon euro ödendi

Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?

Kesik baş cinayetinde korkunç plan: Parçalara ayrılan cesed balkondan bavulla böyle çıkarıldı!Kesik baş cinayetinde korkunç plan: Parçalara ayrılan cesed balkondan bavulla böyle çıkarıldı!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Japonya'da hükümet krizi! Ülke erken seçime hazırlanıyor
Japonya'da hükümet krizi! Ülke erken seçime hazırlanıyor
Savaş adım adım geliyor mu? ABD gövde gösterisi yaparken İran resti çekti!
Savaş adım adım geliyor mu? ABD gövde gösterisi yaparken İran resti çekti!
Davos Zirvesi'ne giderken yolda kaldı: Uçağı arıza yapan Trump ABD'ye geri döndü
Davos Zirvesi'ne giderken yolda kaldı: Uçağı arıza yapan Trump ABD'ye geri döndü
Türkiye'nin yanı başında operasyon hazırlığı! Bölgedeki siviller tek tek boşaltılıyor!
Türkiye'nin yanı başında operasyon hazırlığı! Bölgedeki siviller tek tek boşaltılıyor!
Pendik belediyesi Gazze'ye 600 kişilik Çadır Kent Kuracak
Pendik belediyesi Gazze'ye 600 kişilik Çadır Kent Kuracak
Dünya onların kapışmasına odaklandı: Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan bakın ne karşılık geldi?
Dünya onların kapışmasına odaklandı: Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan bakın ne karşılık geldi?
Suriye'den sıcak gelişme: YPG/SDG geri adım attı!
Suriye'den sıcak gelişme: YPG/SDG geri adım attı!