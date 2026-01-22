Anahtar Parti Pendik’te Muhtarlar ve Basınla Kahvaltıda Buluştu

Programın açılış konuşmasını yapan Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Fuat Çakır, programa katılım sağlayan muhtarlar ve basın mensuplarına teşekkür ederek, bu buluşmanın Pendik adına önemli bir istişare zemini oluşturduğunu ifade etti. Çakır, “Mahallelerimizin sorunlarını yerinde dinlemek, ortak akılla çözüm üretmek önceliğimizdir. Katılımınız bizler için son derece kıymetlidir” dedi.

Ardından söz alan Anahtar Parti İl Başkanı Op. Dr. Cahit Vural, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu vurguladı. Vural, özellikle uyuşturucu ile mücadele, kötü alışkanlıkların önlenmesi ve gençlerin korunması konularında kararlı olduklarını belirterek, Anahtar Parti’nin temel hedefinin temiz ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Program boyunca muhtarların mahallelerine dair sorunları, planları ve çözüm önerileri ele alınırken; gündemdeki ekonomik gelişmeler ve devam eden uyuşturucu operasyonları hakkında da karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Soru-cevap şeklinde ilerleyen istişare toplantısı, samimi ve verimli bir atmosferde gerçekleşti.

Program sonunda muhtarlar ve basın mensupları, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Anahtar Parti İl Başkanı Op. Dr. Cahit Vural’a, Pendik İlçe Başkanı Ali Fuat Çakır’a ve ilçe yönetimine teşekkür etti. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program sona erdi.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel