Ahmet Cin'den Ankara'ya çıkarma! Bakanlarla yatırım ve projeleri görüştü

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, adeta Ankara'ya çıkarma yaparak bakanlarla fikir alış verişinde bulunarak Pendik'e yapılacak olan yatırım ve projeleri detaylıca görüştü.

Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret etti. Her iki bakana da Pendik’teki yatırım ve projelere desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Ahmet Cin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’i de ziyaret etti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ankara’ya giderek bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaret programı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’la görüşen Başkan Ahmet Cin, Pendik’te devam eden ve planlanan projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Ahmet Cin, her iki görüşme sonrası yaptığı açıklama her iki bakanlığın da hem ülke geneline hem de Pendik’e yaptığı yatırımları önemsediklerini vurguladı.

Öte yandan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ankara programı kapsamında AK Parti Genel Merkezi’ne gitti. Burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’i ziyaret ederek Ankara Programı’nı tamamladı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok

Pendik Belediyesi Ekipler Sahadaydı: Kapanan yollar tek tek açıldıPendik Belediyesi Ekipler Sahadaydı: Kapanan yollar tek tek açıldı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 10 Ocak çalışan gazetecilerin gününü kutladıPendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 10 Ocak çalışan gazetecilerin gününü kutladı

Pendik belediyesi Gazze'ye 600 kişilik Çadır Kent KuracakPendik belediyesi Gazze'ye 600 kişilik Çadır Kent Kuracak

Pendik Belediyesi Büyükşehirlerle Yarışıyor! Yatırımlar, Projeler ve Sosyal Desteklerle Dolu Bir Yıl Daha Geride KaldıPendik Belediyesi Büyükşehirlerle Yarışıyor! Yatırımlar, Projeler ve Sosyal Desteklerle Dolu Bir Yıl Daha Geride Kaldı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

