Tuzla Belediyesinden yangında etkilenen vatandaşlara ve görevlilere destek

Tuzla Belediyesi, Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangının ardından hızlı bir şekilde harekete geçerek Yangından etkilenen vatandaşlara ve olay yerinde görev yapan itfaiye, sağlık ve yardım ekiplerine destek verdi.

Tuzla belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek Orhanlı mahallesindeki iş yerinde çıkan yangından etkilenen vatandaşlara ve olay yerinde görev yapan itfaiye, sağlık ve yardım ekiplerine sıcak çorba ve çay ikramında bulunarak destek sağladı.

TUZLA BELEDİYESİ SAHADAKİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Yangının ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederken, Tuzla Belediyesi de sahadaki çalışmalara destek verdi. Belediye ekipleri, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede görev yapan müdahale ekiplerinin desteklenmesi amacıyla olay yerinde hazır bulundu.

Kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı bölümünü saran yangın, yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada bulunan 6 çalışan güvenli şekilde tahliye edilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle fabrika binasında ve üretim alanında maddi hasar meydana geldi.

TUZLA BELEDİYESİ KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Tuzla Belediyesi ekipleri, yangın süresince çevre güvenliğinin sağlanması, vatandaşların bilgilendirilmesi ve ihtiyaçlara anında müdahale edilmesi için koordineli bir çalışma yürüttü. Demokrasi Caddesi’nde trafik ve yaya geçişleri güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekipleri de yangından etkilenen vatandaşlara ve olay yerinde görev yapan itfaiye, sağlık ve yardım ekiplerine sıcak çorba ve çay ikramında bulunarak destek sağladı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

Kaynak:Bölge Gündem Haber

