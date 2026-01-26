Başkan Bingöl: Tuzla için gece gündüz arı gibi çalışıyoruz

“GÜZEL İŞ YAPANLA MÜCADELE ETMEDİK”

Başkan Bingöl konuşmasında yerel yönetim anlayışını anlatarak, geçmiş dönemlere yönelik yaklaşımını da şu sözlerle ifade etti:

“Bu güzel ilçede taş taş üstüne kim koymuşsa Allah ondan bin kere razı olsun. Hayatımız boyunca güzel iş yapmış kimseyle mücadele etmedik. Daha iyisini yapmak için mücadele ettik. O yüzden geçmiş dönemden bugüne emek veren bütün belediye başkanlarından yöneticilerine, personelinden siyasetçilerine kadar hepsinden Allah razı olsun diyoruz.”

Konuşmasında, parkın ismini taşıyan merhum Yayla Mahallesi Muhtarı Emrah Toksöz’e özel bir parantez açan Bingöl, vefa vurgusu yaptı:

“Rahmetli Emrah abimiz ne zaman kapısını çalsak, çayını sıcak sıcak verir, sohbetini ederdi. Hangi parti olursa olsun, ‘Şu vatandaşın sorunu var’ derdi. Bugün belediye başkanı olarak, muhtarımızın adıyla, onun mahallesinde güzel bir park açmayı Allah bize nasip etti. Bin kere şükrediyorum.”