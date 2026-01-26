Kadınların korkulu rüyası Serviks kanseri: Uzmanlar erken teşhisin önemini anlattı

  1. Anasayfa
Ocak ayının Serviks Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tuzla Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Hekimi Meral Çevik Doğan, serviks kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Ocak ayının Serviks Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tuzla Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Hekimi Meral Çevik Doğan, serviks kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

''HPV'NİN YAKLAŞIK 200 TİPİ BULUNMAKTA''

Serviksin, rahmin vajinaya açılan ve halk arasında rahim ağzı olarak bilinen bölge olduğunu belirten Çevikdoğan, “Serviks kanseri, bilimsel çalışmaların gösterdiği üzere HPV virüsünün bazı tipleri nedeniyle oluşmaktadır. HPV’nin yaklaşık 200 tipi bulunmaktadır ve bu kanserin gelişiminde etkili olan türler mevcuttur” dedi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Kanser öncesi lezyon evresinden kansere dönüşüm süresinin ortalama 5-6 yıl olduğuna vurgu yapan Çevikdoğan, “Bu süreç bize erken teşhis için önemli bir zaman tanımaktadır. Ne kadar erken yakalarsak, tedavimiz o kadar kolay ve yüz güldürücü olur” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara taramaları aksatmama çağrısında bulunan Çevikdoğan, “Sağlık Bakanlığımızın 5 yılda bir ücretsiz olarak sunduğu tarama programlarından kadınlarımız mutlaka faydalanmalı. En önemli koruyucu adım düzenli taramadır” şeklinde konuştu.

