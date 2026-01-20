PESİAD ile Alibaba.com arasında stratejik iş birliği semineri
PESİAD ile Alibaba.com arasındaki stratejik iş birliği kapsamında, PESİAD Üyelerine özel “Alibaba.com ile B2B E-İhracat Semineri” gerçekleştirildi.
Alibaba.com Türkiye Partneri Digiloop – Türkiye Satış Direktörü Sn. Hüdayi TORUN’un sunumlarıyla gerçekleşen seminerde;
B2B e-ihracatın temel dinamikleri, Alibaba.com platformunda alıcı–satıcı eşleşme modeli, ihracat süreçleri, kargo ve gümrük uygulamaları ile platformun etkin kullanımına yönelik stratejiler ele alındı.
Program, katılımcı firmaların sorularının yanıtlandığı soru–cevap bölümü ile tamamlandı.
Değerli paylaşımları için Sn.TORUN’a ve katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel
Kaynak:Bölge Gündem Haber