  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. PESİAD ile Alibaba.com arasında stratejik iş birliği semineri

PESİAD ile Alibaba.com arasında stratejik iş birliği semineri

PESİAD ile Alibaba.com arasındaki stratejik iş birliği kapsamında, PESİAD Üyelerine özel “Alibaba.com ile B2B E-İhracat Semineri” gerçekleştirildi.

PESİAD ile Alibaba.com arasında stratejik iş birliği semineri
Yayınlanma:
Güncelleme:

Alibaba.com Türkiye Partneri Digiloop – Türkiye Satış Direktörü Sn. Hüdayi TORUN’un sunumlarıyla gerçekleşen seminerde;

B2B e-ihracatın temel dinamikleri, Alibaba.com platformunda alıcı–satıcı eşleşme modeli, ihracat süreçleri, kargo ve gümrük uygulamaları ile platformun etkin kullanımına yönelik stratejiler ele alındı.

PESİAD ile Alibaba.com arasındaki stratejik iş birliği semineri

Program, katılımcı firmaların sorularının yanıtlandığı soru–cevap bölümü ile tamamlandı.

PESİAD ile Alibaba.com arasındaki stratejik iş birliği semineri

Değerli paylaşımları için Sn.TORUN’a ve katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

PESİAD'dan iş dünyasının güncel ekonomi gündemi ile ilgili önemli etkinlikPESİAD'dan iş dünyasının güncel ekonomi gündemi ile ilgili önemli etkinlik

PESİAD Başkanının acı günü: Cüneyt Battal babasını kaybetti...PESİAD Başkanının acı günü: Cüneyt Battal babasını kaybetti...

PESİAD kadın komisyonundan yeni yıl öncesi anlamlı destekPESİAD kadın komisyonundan yeni yıl öncesi anlamlı destek

PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyaretiPESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
PESİAD'dan iş dünyasının güncel ekonomi gündemi ile ilgili önemli etkinlik
PESİAD'dan iş dünyasının güncel ekonomi gündemi ile ilgili önemli etkinlik
Pendik Belediyesi Ekipler Sahadaydı: Kapanan yollar tek tek açıldı
Pendik Belediyesi Ekipler Sahadaydı: Kapanan yollar tek tek açıldı
Yılın İlk “İş'te Pendik Buluşmaları” Gerçekleşti
Yılın İlk “İş'te Pendik Buluşmaları” Gerçekleşti
Başkan Ahmet Cin, Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu
Başkan Ahmet Cin, Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu
CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Ederek Sorunlarını Dinledi
CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Ederek Sorunlarını Dinledi
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl komşularıyla buluşmaya devam ediyor
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl komşularıyla buluşmaya devam ediyor
Pendik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay’ın acı günü
Pendik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay’ın acı günü